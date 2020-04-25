Владимир вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки

25 Апр 2020 2020-04-25T11:56:11+03:00

Впервые за долгое время нет ни одного заболевшего в Петушинском районе. Фото: REUTERS

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И вновь за сутки в регионе заболели коронавирусом более 40 человек. На 10.00 25 апреля лабораторно подтверждено 44 случая заболевания Covid-19. При этом больше всего зараженных за сутки оказалось во Владимире - 10 человек. Также стоит отметить, что впервые за долгое время нет ни одного заразившегося в Петушинском районе. 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели.

Новых летальных случаев среди пациентов с Covid-19 в области не зафиксировано. Напомним, что за все время в регионе умерли пять человек.

Остальные зараженные распределились следующим образом:

8 сл. в Гусь-Хрустальном,

7 сл. в Муромском,

5 сл. в Кольчугинском,

4 сл. в Александровском,

4 сл. в Судогодском,

2 сл. в Юрьев-Польском,

1 сл. в Камешковском,

1 сл. в Ковровском,

1 сл. в Меленковском,

1 сл. в Собинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 425 случая заболевания (79 сл. в г. Петушинском, 58 сл. о.Муром, 56 сл. в г. Коврове, 52 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Александрове, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Кольчугино, 26 сл. в Юрьев-Польском, 14 сл. в Киржачском, 11 сл. в Собинском, 11 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU