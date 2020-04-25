С 27 апреля во Владимирской области использование средств индивидуальной защиты при посещении общественных мест обязательно

25 Апр 2020 2020-04-25T10:12:15+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин подписал еще один указ, ужесточающий режим самоизоляции в 33 регионе. С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объекты розничной торговли, аптеки, органы государственной власти и местного самоуправления, железнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться всеми видами транспорта общего пользования, в том числе такси.

Напомним, что на время действия режима повышенной готовности граждане старше 65 лет должны находиться дома (квартирах, жилых и садовых домах, дачах). Посещать магазины, торговые центры, аптеки им разрешается с 9.00 до 12.00 с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. До снятия режима повышенной готовности запрещено нахождение детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей) на территориях и в помещениях торговых центров, магазинов, а также других объектов, включённых в перечень организаций, деятельность которых разрешена во время пандемии. Исключения составляют обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных (не далее 100 метров от места проживания) и вынос мусора.

При этом областные власти не указывают, что будет с нарушителями режима. А также почему добровольный режим самоизоляции не назовут тогда режимом ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU