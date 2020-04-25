Во Владимирской области за неделю больше всего подорожал лук, а подешевели огурцы

25 Апр 2020 2020-04-25T08:46:04+03:00

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Владимирстат еженедельно публикует динамику цен во Владимирской области. Дело это полезное, так как позволяет отследить скачки цен. А учитывая нестабильность рынка в современных реалиях, это делать просто необходимо.

Как оказалось, за неделю самый большой скачок вверх показали цены на лук и картофель. Килограмм репчатого лука подорожал аж на 9 процентов и стоит теперь в среднем 46 рублей 74 копейки. Объяснение этому может быть простое - сейчас настало время посадки лука на огородах. А его сажают как раз луковицами. Что касается картошки, то она выросла в цене на 5 процентов. Здесь все еще проще - это сезонный рост.

А вот подешевели за неделю больше всего огурцы и помидоры. Причем огурцы подешевели почти на 9 процентов. С помидорами скачок не такой явный - 1,8 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU