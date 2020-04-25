2020-04-25T10:06:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области все психоневрологические интернаты и дома престарелых переходят на закрытый режим работы

Теперь сотрудники этих учреждений будут работать посменно - каждая смена длится две недели
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области еще одно ужесточение - карантин вводится в психоневрологических интернатах и домах престарелых 33 региона. Всего речь идет о 30 стационарных учреждениях социальной направленности.

В частности, речь идет о балакиревском психоневрологическом интернате (отделение в пос. Балакирево), Собинском психоневрологическом интернате (отделения в Собинке и Лакинске), Ковровском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, Кольчугинском детском психоневрологическом интернате для детей с особенностями развития и других учреждениях. С 27н апреля они переходят на закрытый режим работы. Теперь сотрудники интернатов работают смену длительностью две недели. В течение этого периода они не могут покидать территорию. Потом их меняют другие сотрудники. За это положена надбавка в размере 20 тысяч рублей за 14 дней работы в закрытом круглосуточном режиме.

Во Владимирской области в 30 таких интернатах находятся 3,8 тысячи человек. Это пожилые люди и инвалиды. Численность работников этих организаций составляет 2,7 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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