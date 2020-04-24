Пенсионерам Владимирской области бесплатно выдадут маски
Благотворительный фонд «Открытые сердца» собирает средства на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день на счёт поступило более 1 млн рублей. На них закуплено около 40 тысяч защитных масок.
«По решению общественников приобретённые маски будут направлены прежде всего представителям старшего поколения. Именно пожилые люди являются самыми уязвимыми перед коронавирусом и должны быть защищены», – отметил губернатор Владимир Сипягин.
Средства индивидуальной защиты также получат волонтёры, медики и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
«В настоящее время прорабатывается вопрос о получении вещевой помощи. Одна из федеральных компаний по производству электроники изъявила желание поставить в наш регион электроприборы, которые мы доставим в госпитали Владимирской области», – сообщила председатель комитета по социальной политике Елена Янина.
Желающие пожертвовать средства на борьбу с коронавирусом могут перечислить их на счёт № 40703.810.3.0200.0002449.
Организация: БФ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»
ИНН: 3328999597
КПП: 332801001
Банк: Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
БИК: 047888760
Назначение платежа: пожертвование – коронавирус
ИСТОЧНИК KP.RU