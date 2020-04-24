Пенсионерам Владимирской области бесплатно выдадут маски

24 Апр 2020 2020-04-24T19:05:09+03:00

Также маски отправят волонтёрам, медикам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации

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Благотворительный фонд «Открытые сердца» собирает средства на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день на счёт поступило более 1 млн рублей. На них закуплено около 40 тысяч защитных масок.

«По решению общественников приобретённые маски будут направлены прежде всего представителям старшего поколения. Именно пожилые люди являются самыми уязвимыми перед коронавирусом и должны быть защищены», – отметил губернатор Владимир Сипягин.

Средства индивидуальной защиты также получат волонтёры, медики и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о получении вещевой помощи. Одна из федеральных компаний по производству электроники изъявила желание поставить в наш регион электроприборы, которые мы доставим в госпитали Владимирской области», – сообщила председатель комитета по социальной политике Елена Янина.

Желающие пожертвовать средства на борьбу с коронавирусом могут перечислить их на счёт № 40703.810.3.0200.0002449.

Организация: БФ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»

ИНН: 3328999597

КПП: 332801001

Банк: Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

БИК: 047888760

Назначение платежа: пожертвование – коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU