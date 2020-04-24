Больше 14700 исследований на коронавирус провели во Владимирской области

24 Апр 2020 2020-04-24T18:56:32+03:00

Пройти исследования на коронавирус могут все пациенты с ОРВИ

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За минувшие сутки лаборатории региона выполнили 661 исследование. Всего за период эпидмониторинга было проведено 14714 лабораторных исследований на коронавирус.

На оснащение лабораторных служб из областного бюджета выделили 18 миллионов рублей. Лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием и расходными материалами.

Кроме Областной клинической больницы, Городской больницы №6 города Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера к проведению тестов подключились Областной кожно-венерологический диспансер и Гусь-Хрустальная городская больница.

Кроме того, жители области получили возможность пройти исследование на Covid-19 в некоторых частных клиниках.

Напомним, что пройти исследование на коронавирус могут все пациенты с ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU