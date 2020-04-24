2020-04-24T17:55:55+03:00
Общество

В Киржачских лесах встретили бурых медведей

Редких гостей заметили сотрудники Госохотинспекции.
Ирина Мальцева
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По информации Госохотинспекции администрации Владимирской области, в лесах Киржачского района Владимирской области вновь появился бурый медведь. Хозяин леса во Владимирской области занесен в Красную книгу и встречается крайне редко. Впрочем, специалисты уже отмечали, что в связи с самоизоляцией, запретами ходить в леса и отменой весенней охоты, многие редкие птицы и звери вновь появились в наших краях. Сколько именно могучих хищников сейчас гуляет под Киржачом и останутся ли они там насовсем сказать нельзя. Но специалисты напоминают, что медведь редко нападает на человека сам, а при случайной встрече с ним стоит сохранять спокойствие, не кричать и не бросать в него ничего – это может спровоцировать агрессию. С ним нужно разговаривать спокойно и уверенно, можно попытаться уйти, отступая назад по диагонали, но нужно сразу остановиться, если медведь пошел за вами. Если медведь вас не заметил, постарайтесь уйти, обойдя его широким крюком, либо вернитесь назад тем же путем каким вы сюда пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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