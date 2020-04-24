Двух александровцев судили за выход на улицу
Но штраф заработал только один
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24 апреля сразу два молодых человека в Александрове признаны виновными в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Как указано в протоколах, один молодой человек вышел прогуляться с друзьями, а второй решил подвести друга на машине. Теперь любителю пеших прогулок предстоит заплатить штраф, а настоящий друг, не бросающий в беде, отделался предупреждением.
ИСТОЧНИК KP.RU