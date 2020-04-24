Житель Кольчугино пристрелил незнакомца

24 Апр 2020 2020-04-24T16:30:09+03:00

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21 апреля сорокашестилетний кольчугинец выпивал с приятелем, а потом последний предложил другу навестить знакомого, с которым у него давно были разногласия. Местный житель не согласился, они отправились в гости к тридцатишестилетнему мужчине, там снова выпивали. Один из гостей и хозяин стали выяснять отношения, но тут в разборки вмешался сорокашестилетний визитер. Из револьвера он дважды выстрелил в голову владельца квартиры, которого видел в первый раз. Стрелявшего задержали в тот же вечер, сейчас он арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU