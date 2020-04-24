2020-04-24T15:58:54+03:00
Происшествия

Вязниковец попытался изнасиловать маму друга

Мужчину отправили на принудительное лечение
Ирина Мальцева
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Двадцативосьмилетний житель Вязниковского района под новый год, в самом конце декабря прошлого года, явился в гости к приятелю. Самого друга дома не было, но в квартире находилась мама. И гость, состоявший на специализированном учете, находившийся под действием лекарств и алкоголя, набросился на женщину, избил ее и угрожая убийством, попытался изнасиловать. На крики о помощи сопротивляющейся жертвы прибежали соседи, которые и спасли ее. Нападавшего арестовали, эксперты признали его невменяемым и нуждающимся в лечении. Вязниковец, обвиняемый в покушении на изнасилование, сопряженное с угрозой убийством, в скором времени должен отправиться на принудительное лечение в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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