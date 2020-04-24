"Индекс самоизоляции" во Владимире упал до исторического минимума

24 Апр 2020 2020-04-24T14:51:16+03:00

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Владимирцы опять нарушают режим самоизоляции. По данным сервиса Яндекс.Карты, где и отражается "Индекс самоизоляции", во Владимире в 14.00 он составил 1,9 балла. Индекс оценивает количество людей на улицах, измеряется он по числу пользователей сервисов Яндекса, которые, судя по геолокации, находятся не в помещениях, а на улице. Чем больше балл - тем лучше, 5 означает, что на улице никого нет, меньше 2 - что народу гуляет очень много. Учитывая, что не все жители Владимирской области пользуются смартфонами, у многих, особенно пенсионеров, кнопочные телефоны, индекс даже занижает реальное число прохожих на улицах.

По данным сервиса, от 14.00 до 14.30 во Владимире "Индекс самоизоляции" составлял 1,9 балла. Это исторический минимум, меньше 2 баллов не было еще ни разу с момента введения режима самоизоляции. Конечно, это не означает, что народу на улицах как в обычный будний день до начала эпидемии коронавируса - тогда в это время индекс был ниже 1 балла. Но все равно людей на улице слишком много.

Владимирцы, кстати, самые недисциплинированные в регионе - в Муроме в 14.00 "Индекс самоизоляции" составлял 2,4 балла, в Гусь-Хрустальном - 2,3 балла, в Коврове - 2,6 балла, в Александрове - 2,3 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU