2020-04-24T14:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области отменили запрет на детские прививки

На плановые прививки взрослым мораторий остался
Вероника ПАНИНА
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Во Владимире с 24 апреля отменен запрет на вакцинацию детей и подростков. Напомним, 25 марта, когда началось массированное введение ограничительных мер из-за коронавируса, во Владимирской области постановлением главного санитарного врача был введен запрет до 30 апреля на плановую вакцинацию как детского, так и взрослого населения.

Из-за этого фактически на месяц пришлось отложить все профилактические прививки, которые детям делают по специальному графику (кроме вакцинации младенцев в родильных домах). И вот с 24 апреля частично запрет на прививки отменен. Запрет на плановую вакцинацию взрослых остался, можно делать только прививки по эпидемическим показаниям.

С этого момента делать прививки детям можно - по графику, возрасту и с учетом состояния здоровья. Родителям настоятельно советуют не пренебрегать плановой вакцинацией - кроме коронавируса, который детское население Владимирской области практически не затронул, существуют и другие опасные инфекции: корь, краснуха, дифтерия. А по данным медиков, чуть не треть родителей во Владимирской области от части прививок отказывалась.

Кстати, с началом эпидемии коронавируса активность движения антипрививочников во всем мире резко пошла на убыль. Наоборот, все население мира с нетерпением ждет появления вакцины от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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