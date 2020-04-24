Четыре дня грибник плутал по лесу в Александровском районе

24 Апр 2020 2020-04-24T14:02:57+03:00

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Волонтеры отряда "Лиза Алерт" в один день нашли сразу троих пропавших мужчин. Вот какую историю они рассказали в своей группе в ВКонтакте:

-"Сообщение о пропаже Сергея Семёнова поступило нам вечером 19 апреля. Из-за эпидемиологической обстановки принимаем решение о поиске автономными группами. Утром 20 апреля группа слышит мужской голос в лесу. В течение дня найдены след, соответствующий размеру ноги потерявшегося, кострище. Вечером в 18 часов поисковики находят в лесу измождённого заблудившегося мужчину. Выяснилось, что он с товарищем поехал кататься в лес на квадроцикле, причём выехали они из Ярославской области. Упёрлись в завал, пошли пешком и заблудились. Позвонить родственникам или на 112 не догадался ни один, хотя оба были с телефонами. Почти сутки бродили по лесу без еды и воды, в итоге потеряли и друг друга. Ребята напоили мужчину чаем, зарядили его телефон, разыскали второго потерявшегося".

Спасённый мужчина рассказал, что примерно час назад видел потерявшегося грибника, который шел вдоль ЛЭП. Пока одни волонтеры выводили мужчин из леса, другие продолжили поиски. В 20 часов грибника нашли.

Почти четверо суток Сергей Семенов провёл в сыром, холодном лесу, без еды и воды, с собой были только спички, с помощью которых он разводил костер.

Волонтеры напоминают телефон горячей линии отряда: 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU