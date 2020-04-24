На прошлой неделе 21 ребенка покусали клещи

24 Апр 2020 2020-04-24T14:03:39+03:00

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За прошедшую неделю в больницы региона обратилось 38 человек. Всех покусали клещи. Больше всего случаев (11) - в Гороховецком районе, 5 - во Владимире, 4 - в Александровском районе, 2 - в Вязниковском, 4 в Гусь-Хрустальном, 1 - в Киржачском, 5 - в Ковровском, 3 - в Кольчугинском и 3 - в Муромском районах. Среди них 21 ребенок.

- Лабораторно исследовано 17 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Подцепить клеща можно в лесах и на даче. Занести его в дом можно и на одежде, с цветами, на шерсти домашних животных. При укусе клеща пострадавшему следует сразу же обратиться в больницу.

Напомним, исследования на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области, расположенный во Владимире на улице Офицерской, 20. Исследование платное.

ИСТОЧНИК KP.RU