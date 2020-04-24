Волонтеры Владимирской области передают в больницы гуманитарную помощь
23 апреля волонтёры общероссийской акции «Мы вместе» посетили городскую больницу в Гусь-Хрустальном. Добровольцы передали главврачу гуманитарную помощь – медицинские маски и халаты, резиновые перчатки, простыни, бахилы и сладости для поднятия настроения медперсонала.
Всего во Владимирской области развёрнуто 12 госпиталей для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Благотворители договорились, что адресная помощь будет оказана всем этим медучреждениям.
«Мы искренне благодарны за помощь благотворителей медицинским учреждениям. Очень важно создать условия для того, чтобы медработники оставались в строю», – подчеркнула главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.
Региональное отделение «Российского Красного Креста» присоединилось к волонтёрскому штабу одним из первых.
«Мы считаем свои долгом оказывать помощь людям и медорганизациям в этот сложный период. В частности, мы передаём в больницы средства защиты, в том числе антисептики. Призываем всех оставаться дома, чтобы избежать заражения», – отметила председатель Владимирского отделения «Российского Красного Креста» Ирина Соколова.
ИСТОЧНИК KP.RU