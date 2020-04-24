Волонтеры Владимирской области передают в больницы гуманитарную помощь

24 Апр 2020 2020-04-24T13:33:13+03:00

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23 апреля волонтёры общероссийской акции «Мы вместе» посетили городскую больницу в Гусь-Хрустальном. Добровольцы передали главврачу гуманитарную помощь – медицинские маски и халаты, резиновые перчатки, простыни, бахилы и сладости для поднятия настроения медперсонала.

Всего во Владимирской области развёрнуто 12 госпиталей для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Благотворители договорились, что адресная помощь будет оказана всем этим медучреждениям.

«Мы искренне благодарны за помощь благотворителей медицинским учреждениям. Очень важно создать условия для того, чтобы медработники оставались в строю», – подчеркнула главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.

Региональное отделение «Российского Красного Креста» присоединилось к волонтёрскому штабу одним из первых.

«Мы считаем свои долгом оказывать помощь людям и медорганизациям в этот сложный период. В частности, мы передаём в больницы средства защиты, в том числе антисептики. Призываем всех оставаться дома, чтобы избежать заражения», – отметила председатель Владимирского отделения «Российского Красного Креста» Ирина Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU