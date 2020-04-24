В Камешковском районе погорельцу не давали жилье

24 Апр 2020 2020-04-24T13:25:07+03:00

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Прокуратура Камешковского района защитила погорольца, оставшегося без жилья.

Как рассказали в областной прокуратуре, в прошлом году в поселке Мирный сгорел дом. Его владелец остался на улице. Помещение было признано непригодным для проживания, и мужчину признали нуждающимся в жилье. Однако чиновники не торопились дать место в маневренном фонде.

Лишь после внесения прокурором района представления в адрес главы администрации погорельцу предоставлено жилое помещение маневренного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU