Владимирцев приглашают на зарядку с чемпионом

24 Апр 2020 2020-04-24T13:16:53+03:00

Два раза в неделю спортсмены региона будут делать зарядку онлайн

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе в регионе стартует новая акция «Зарядка с чемпионом» в режиме онлайн. Зарядку дважды в неделю будут проводить чемпионы Владимирской области по различным видам спорта.

28 апреля в 10 часов зарядку проведет Мастер спорта России по спортивной гимнастике, чемпион России и серебряный призер Кубка России-2018 по спортивной гимнастике Алексей Богданов.

А 1 мая, также в 10:00, можно будет потренироваться вместе с Заслуженным мастером спорта и девятикратным чемпионом мира по спортивному ориентированию на велосипедах Антоном Фолифоровым.

Напомним, что акция «Зарядка с чемпионом» в течение двух лет проводилась на Соборной и Театральной площадях Владимира. Акция ежедневно объединяла до 200 участников.

В режиме онлайн зарядки пройдут впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU