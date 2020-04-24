Владимирцев приглашают на зарядку с чемпионом
На следующей неделе в регионе стартует новая акция «Зарядка с чемпионом» в режиме онлайн. Зарядку дважды в неделю будут проводить чемпионы Владимирской области по различным видам спорта.
28 апреля в 10 часов зарядку проведет Мастер спорта России по спортивной гимнастике, чемпион России и серебряный призер Кубка России-2018 по спортивной гимнастике Алексей Богданов.
А 1 мая, также в 10:00, можно будет потренироваться вместе с Заслуженным мастером спорта и девятикратным чемпионом мира по спортивному ориентированию на велосипедах Антоном Фолифоровым.
Напомним, что акция «Зарядка с чемпионом» в течение двух лет проводилась на Соборной и Театральной площадях Владимира. Акция ежедневно объединяла до 200 участников.
В режиме онлайн зарядки пройдут впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU