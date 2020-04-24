Интернаты и дома престарелых Владимирской области переходят на жесткий карантин

24 Апр 2020 2020-04-24T11:49:46+03:00

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С 25 апреля во Владимирской области вводится закрытый режим работы некоторых учреждений социального обслуживания - домов престарелых и интернатов. Это делается для того, чтобы избежать там вспышек коронавирусной инфекции. Пожилые люди и так в группе риска, а когда они находятся в условиях интерната - в тесных помещениях, с плотным контактом между собой - риск возрастает в разы. В некоторых ПНИ в России уже зафиксированы массовые заражения.

Чтобы этого избежать, интернаты и дома престарелых переводятся на закрытый круглосуточный режим работы со сменой сотрудников раз в две недели. Это значит, что ни постояльцы, ни персонал интерната не смогут покидать его и контактировать с внешним миром, сотрудники будут находиться на работе круглосуточно, сменяясь раз в две недели. Им будет обеспечено проживание и питание, а также доплата в 20 тысяч рублей за 14-дневную смену. Перед заступлением на смену всем сотрудникам будут делать анализ на коронавирус.

В закрытый режим работы переводятся: Балакиревский психоневрологический интернат (отделение в пос. Балакирево), Собинский психоневрологический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития, Геронтологический центр «Ветеран» (отделения в Киржаче, мкр. Красный Октябрь и в селе Филипповское).

Всего во Владимирской области в 30 стационарных организациях компактно проживают и получают социальные услуги 3,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность работников этих организаций 2,7 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU