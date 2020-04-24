2020-04-24T11:44:34+03:00
Общество

В национальном парке «Мещера» поймали гусевчанина с ружьем

Пятидесятипятилетнему местному жителю грозит штраф
Ирина Мальцева
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Жителя поселка Уршельский Гусь-Хрустального района задержали во Владимирской области на территории национального парка «Мещера». Хотя в регионе запрещена весенняя охота, а жители обязаны соблюдать режим самоизоляции, мужчину госинспектора задержали на мотоцикле в 55 квартале Уршельского участкового лесничества. При себе у местного жителя имелось незарегистрированное двуствольное ружье. Сейчас на сельчанина заведено административное дело, а оружие передано на экспертизу. Кстати, других нарушителей в апреле в нацпарке не задержали: люди предпочитают проводить время дома, а не выезжать на природу как было в самые первые дни месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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