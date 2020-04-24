Суздальским медоварам не платили зарплату

24 Апр 2020 2020-04-24T11:17:31+03:00

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Прокуратура провела проверку фактов задержки зарплаты на ЗАО «Суздальский медоваренный завод». Прокуроры выяснили, что 14 работникам предприятия за декабрь 2019 года руководство задолжало более 600 тысяч рублей. При этом нельзя сказать, что предприятие было убыточным и денег негде было взять: с декабря 2019 года по март 2020 года в кассу предприятия поступило наличными более 3 млн рублей. По закону, как только пришли деньги, в первую очередь должны гаситься долги по зарплате. Однако в нарушение порядка выплат по указанию руководства предприятия деньги были израсходованы на погашение долгов перед другими кредиторами и на выплату себе заработной платы.

Прокуратура считает, что в наличии признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной, корыстной заинтересованности руководителя организации). Материалы проверки были переданы правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU