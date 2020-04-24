Вязниковские пожарные эвакуировали 21 человека на пожаре в пятиэтажном доме

24 Апр 2020 2020-04-24T10:47:24+03:00

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В семь часов утра 24 апреля в Вязниках произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки. На улице Чехова в доме №25 загорелась одна из квартир. Пожарных вызвали соседи, когда в подъезде появился дым.

Спасатели выяснили, что горит одна из квартир. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 21 человека. При этом в самой квартире, где пожарные потушили огонь, они обнаружили тело мертвой женщины, её личность устанавливается.

По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправность в работе электросети или электрооборудования. К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 10 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU