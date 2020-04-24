В Лакинске пожарные спасли 92-летнюю старушку

24 Апр 2020 2020-04-24T10:33:14+03:00

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Ночью 24 апреля в Лакинске на улице Лермонтова в доме №40 произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелись вещи. Причем внутри в это время находились две старшуки - 92-летняя мать и ее 73-летняя дочь.

Пожарные сообщают о том, что площадь пожара составила 2 квадратных метра. Горели вещи в одной из комнат. Предварительная версия причин пожара - курение в постели дочери. В итоге дочь нашли мертвой. К моменту приезда пожарных она уже отравилась угарным газом. А вот 92-летнюю женщину спасатели из квартиры вынесли. Ее сотрудники "скорой" доставили в больницу.

По данным МЧС, обе женщины были инвалидами и не могли передвигаться самостоятельно. Однако звонок в пожарную охрану совершила сама 92-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU