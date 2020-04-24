Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области 24 апреля 2020: 42 новых случая

24 Апр 2020 2020-04-24T10:25:01+03:00

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Карантинные меры, введенные неделю назад в Петушинском районе, пока не дают значимого эффекта. По данным на утро 24 апреля, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петушинском районе по-прежнему больше, чем в других территориях области. Подтверждено 9 случаев. Всего за сутки во Владимирской области зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом - практически столько же, сколько и днем раньше. Новые случаи распределились так:

9 сл. в Петушинском районе,

7 сл. в Муромском районе,

5 сл. во Владимире,

4 сл. в Александровском районе,

4 сл. в Собинском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в г. Радужный.

Удивительным образом до сих пор не ни одного зараженного в Суздальском районе. Так как по законам биологии этого быть не может, возникает вопрос о количестве тестов, сделанных жителям этого района.

Всего во Владимирской области 24 апреля подтвержден 381 случай заболевания коронавирусом: 80 сл. в г. Петушинском районе, 55 сл. в г. Коврове, 51 сл. в округе Муром, 39 сл. в г. Владимире, 35 сл. в Александрове, 27 сл. в Гусь-Хрустальном, 26 сл. в Кольчугино, 24 сл. в Юрьев-Польском, 14 сл. в Киржачском районе, 7 сл. в Собинском районе, 7 сл. в Судогодском районе, 5 сл. в Меленках, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховце.

Данных о новых смертях от коронавируса пока не поступало. По-прежнему официально числятся умершими пять человек, еще у одного умершего с положительным анализом ждут подтвержденного гистологического исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU