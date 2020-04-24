В Струнино женщина курила в постели и умерла от отравления угарным газом

24 Апр 2020 2020-04-24T08:50:06+03:00

Спасатели вынесли ее на свежий воздух, когда было уже слишком поздно

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23 апреля в 17.15 спасателям Александровского района поступило сообщение о пожаре в городе Струнино. На улице Речной проезд в частном доме из окон шел дым. Соседи вызвали пожарных.

Оказалось, что в доме горела прикроватная тумбочка, а ан ней тлели книги и журналы. Все вещи быстро потушили, но вот хозяйку дома спасти не удалось. 63-летняя женщина к момента приезда пожарных уже была без сознания. И хотя её сразу же вынесли на улицу и передали медикам, те могли лишь констатировать смерть женщины.

Как говорят в региональном управлении МЧС, женщина имела привычку курить в постели. Неосторожное обращение с огнём привело к тому, что от непотушенной сигареты загорелись книги и журналы на прикроватной тумбочке, и женщина отравилась угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU