2020-04-23T17:44:54+03:00
Общество

В Коврове оштрафовали четырех горожан за нарушение режима самоизоляции

Еще двое отделались предупреждением
Ирина Мальцева
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За неделю сразу шестеро ковровчан привлекли за административное правонарушение. Все товарищи так или иначе нарушили требования, предписывающие сидеть дома во время режима повышенной готовности. Одна их жительниц города оружейников попалась днем на улице Дектярева, где торговала искусственными цветами. Еще два товарища проехались 20 апреля по улицам Коврова в поисках металлолома, который они планировали сдать. И женщина, и они заплатят по две тысячи рублей по решению суда. Ковровчанин, который вышел прогуляться на улицу Либерецкую – как отмечено в протоколе, он ходил по улице без уважительной причины – суд оштрафовал на тысячу рублей. Еще два горожанина отделались предупреждениями: один из них вышел прогуляться в лесок около города, а второй стоял у своего дома. Еще одиннадцать аналогичных материалов суду только предстоит рассмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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