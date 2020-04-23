Жительница Гороховца поставила пристройку на трассе

23 Апр 2020 2020-04-23T17:36:47+03:00

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Жительница деревни Митино Гороховецкого района решила расшириться и возвела пристройку к фасаду своего дома на участке, находящемся в бессрочном пользовании ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород» - полосе отвода М-7. Стройку женщина затеяла самовольно, не получив разрешение. Она заняла более 94 квадратных метров автодороги федерального значения. В итоге гороховчанку привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU