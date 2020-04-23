Во Владимирские больницы поступило новое оборудование
Городские власти передами им защитные экраны и боксы
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Больница №2 на улице Токарева получила 100 персональных защитных экранов для врачей и 5 боксов для работы с инфицированными пациентами. Оборудование призванное защитить врачей и медсестер от коронавирусной инфекции при интубации больных, передал главврачу медучреждения Михаилу Суханову глава городской администрации Андрей Шохин. «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» в микрорайоне Пиганово также получил пять аналогичных боксов и пятьдесят защитных экранов.
ИСТОЧНИК KP.RU