В Коврове полицейские накрыли наркопритон

23 Апр 2020 2020-04-23T16:03:47+03:00

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Сорокадвухлетний хозяин квартиры в многоэтажке на улице Пугачева превратил жилплощадь в притон, где постоянно собирались люди, употреблявшие наркотики. Когда оперативники явились в квартиру, то обнаружили там посуду со следами неизвестных веществ. Позднее эксперты подтвердили, что это остатки наркотического вещества. Ранее судимый ковровчанин во всем признался, объяснив, что умеет изготавливать наркотики. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Теперь гостеприимному хозяину грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU