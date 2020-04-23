Муромлянка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T15:49:40+03:00

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Шестидесятитрехлетней горожанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил, что с ее банковской карты сейчас спишут деньги, и был настолько убедителен, что пенсионерка, у которой имелись сбережения, поверила ему. Чтобы спасти кровные, она последовала совету звонившего, предложившего ей срочно перевести деньги на другой счет. Муромлянка выполнила все указания и лишилась 488 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, горожанка обратилась в полицию, проводится проверка. Жертвой мошенников стал и еще шестидесятипятилетний муромлянин. Он пытался купить культиватор через интернет, а в итоге лишился девятнадцати тысяч рублей, которые перевел через мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU