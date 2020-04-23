Суздальским медоварам не платили зарплату

23 Апр 2020 2020-04-23T14:48:14+03:00

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Следственный комитет РФ по Владимирской области сообщает, что на Суздальском медоваренном заводе имелись долги по зарплате. В итоге, на генерального директора завода заведено уголовное дело.

По версии следствия, генеральный директор ЗАО "Суздальский медоваренный завод" вступил в должность в мае 2019 года. К концу года и возникли проблемы с оплатой труда местных медоваров. Несмотря на то, что возможность платить сотрудникам у директора была, он в период с декабря 2019 по март 2020 года не платил своим подчиненным. Где-то речь шла о части зарплат, где-то о полной невыплате.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 14 человек. Перед ними у завода накопился долг в 645 тысяч рублей. При этом в Следкоме уточняют, что число потерпевших и размер задолженности по заработной плате еще уточняется. Так что сумма долго может еще вырасти.

ИСТОЧНИК KP.RU