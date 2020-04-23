В Гусь-Хрустальном полицейские поймали мужчину, купившего наркотики

23 Апр 2020 2020-04-23T14:16:47+03:00

Ему может грозить до 10 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

28-летний житель города Гусь-Хрустальный подозревается в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

- Мужчину задержали в начале апреля на одной из улиц города. Полицейские обнаружили у него полимерный пакет с синтетическим наркотическим средством, - рассказали в областном УМВД.

Оказалось, что мужчина незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный пакет с запрещенным веществом внутри и носил его с собой. Результаты экспертизы показали, что в пакете был наркотик «мамба» общей массой 6,66 грамма.

Задержанный признал свою вину, пояснив, что наркотики приобрел для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы приобретения наркотиков и проверяют мужчину на причастность к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU