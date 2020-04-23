В Суздальском районе три цыганки украли у пенсионеров больше 200 тысяч рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T14:08:22+03:00

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14 апреля в полицию обратилась 81-летняя жительница Суздальского района. Она написала заявление о краже денег.

Выяснилось, что три женщины, представившись сотрудниками социальной службы, занимающимися обменом старых денежных купюр на новые, прошли в квартиру к пожилой супружеской паре. Хозяева, не заподозрив обмана, показали сбережения. Пока две женщины отвлекали пенсионеров, третья похитила деньги – более 200 тысяч рублей.

В тот же день полицейские задержали мошенниц в Петушинском районе. Три женщины цыганской народности, две из которых жительницы Петушинского района и одна гражданка соседнего государства, были доставлены в отдел полиции города Суздаль. Похищенные деньги у них забрали.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере". Одна мошенница арестована, другая находится под домашним арестом, решается вопрос о мере пресечения третьей задержанной.

ИСТОЧНИК KP.RU