В ВлГУ отменили госэкзамены

23 Апр 2020 2020-04-23T14:01:04+03:00

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Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в ВлГУ приняли решение отменить ГОСы. Выпускников ждет только защита выпускных квалификационных работ. Такое распоряжение подписал проректор по образовательной деятельности Алексей Панфилов.

Как сообщили в университете, В 2019-2020 учебном году по всем направлениям и специальностям подготовки высшего образования и среднего профессионального образования в состав ГИА будет входить только подготовка и защита выпускной квалификационной работы.

ГИА проведут дистанционно.

Однако студенты, обучающиеся на бакалавриате по направлению «Юриспруденция» будут сдавать только государственный экзамен, без ВКР. Для студентов, получающих среднее профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», государственная аттестация включает ВКР и демонстрационный экзамен.

Что касается сдачи зачетов и экзаменов, то она организована в удаленном формате с использованием LMS-платформы Moodle, сервисов Zoom, Skype и CiscoWebexMeeting.

ИСТОЧНИК KP.RU