2020-04-23T13:31:42+03:00
Общество

Житель Александровского района заплатил 10 тысяч рублей за то, что его участок зарос сорняками и кустарниками

Собственник должен ввести учпсток в сельхозоборот
Виктория СУХОВА
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Сотрудники отдела государственного земельного надзора областного управления Россельхознадзора в прошлом году обследовали земельный участок сельхозназначения площадью 127,3га в Александровском районе.

На площади в 87 гектаров участок зарос сорняками: лебедой, пижмой, а также на нем выросли ольха и береза высотой более трех метров. Сухостой сорняков может стать причиной пожара.

В отношении владельца участка возбудили дело об административном правонарушении, а также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, который нарушитель уже оплатил.

Собственник должен устранить нарушения и ввести участок в сельхозоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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