Житель Александровского района заплатил 10 тысяч рублей за то, что его участок зарос сорняками и кустарниками
Сотрудники отдела государственного земельного надзора областного управления Россельхознадзора в прошлом году обследовали земельный участок сельхозназначения площадью 127,3га в Александровском районе.
На площади в 87 гектаров участок зарос сорняками: лебедой, пижмой, а также на нем выросли ольха и береза высотой более трех метров. Сухостой сорняков может стать причиной пожара.
В отношении владельца участка возбудили дело об административном правонарушении, а также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, который нарушитель уже оплатил.
Собственник должен устранить нарушения и ввести участок в сельхозоборот.
ИСТОЧНИК KP.RU