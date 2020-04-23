С начала года во Владимирской области произошло 1417 пожаров

23 Апр 2020 2020-04-23T13:16:04+03:00

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С начала 2020 года во Владимирской области произошло 1417 пожаров. Из них 459 случая палов травы.

Заместитель начальника областного управления МЧС Юрий Арбузов рассказал, что палы травы сейчас составляют 32 % от общего количества пожаров. А это прямая угроза населённым пунктам. С чем уже неоднократно сталкивались в этом году пожарные (из 459 палов – 214 произошли в границах сел и деревень).

Сейчас в производстве 542 административных дела, из них 123 протокола и 419 административных расследований. Органы местного самоуправления составили 146 административных протоколов из них 31 – за сжигание мусора и 115 – за несоблюдение требований по содержанию территории (не убрана сухая трава).

Напоминаем, за сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населённого пункта, в том числе в контейнерах и урнах, грозит штраф: до 3 тысяч рублей на граждан, до 10 тысяч – для должностных лиц, до 150 тысяч – для организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU