Жители Петушинского района старше 65 лет получат поддержку
Департамент социальной защиты населения в связи с введением карантина в Петушинском районе начал оказывать поддержку местным жителям старше 65 лет. Им доставляют продукты питания и предметы первой необходимости. На сегодняшний день такой вид поддержки получили более 440 человек.
Специалисты Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно созваниваются с пенсионерами старше 65 лет, узнают, что им нужно доставить из продуктов и лекарств. Кроме того, для малоимущих семей с детьми в районе закупили 500 продуктовых наборов. В том числе речь идет о семьях, воспитывающим детей-инвалидов. Доставка продуктов питания началась с 20 апреля.
В рамках общероссийской акции #МыВместе дополнительно планируется доставить более 350 бесплатных наборов продуктов питания гражданам старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU