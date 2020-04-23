Жители Петушинского района старше 65 лет получат поддержку

23 Апр 2020 2020-04-23T12:19:16+03:00

Напомним, что именно в этом районе введен карантин

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Департамент социальной защиты населения в связи с введением карантина в Петушинском районе начал оказывать поддержку местным жителям старше 65 лет. Им доставляют продукты питания и предметы первой необходимости. На сегодняшний день такой вид поддержки получили более 440 человек.

Специалисты Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно созваниваются с пенсионерами старше 65 лет, узнают, что им нужно доставить из продуктов и лекарств. Кроме того, для малоимущих семей с детьми в районе закупили 500 продуктовых наборов. В том числе речь идет о семьях, воспитывающим детей-инвалидов. Доставка продуктов питания началась с 20 апреля.

В рамках общероссийской акции #МыВместе дополнительно планируется доставить более 350 бесплатных наборов продуктов питания гражданам старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU