2020-04-23T11:09:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Петушинском районе отменили все остановки электричек, кроме самих Петушков

Это сделано для предотвращения "завоза" коронавируса в район
Вероника ПАНИНА
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Петушинский район закрыт на карантин с 16 апреля. Однако количество новых подтвержденных случаев коронавируса продолжает расти. По данным на 23 апреля, в Петушинском районе выявлено 16 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных - 71 человек, двое умерли. Как сообщает оперативный штаб со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, высокий процент заражения связан с теми людьми, кто работает в соседних регионах и не соблюдает ограничительные меры по самоизоляции.

Поэтому с 23 апреля в Петушинском районе дополнительно ограничена возможность пользоваться железнодорожным транспортом. Временно отменяются остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Усад, Глубоково, Покров, платформа 113-й км, Омутище, Леоново, Костерёво, Болдино, Сушнёво. Пригородные поезда будут останавливаться только на станции Петушки.

При этом сойти с поезда или электрички в Петушках разрешено гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в Петушинском районе. Приехав домой, они обязаны немедленно сообщить в районную администрацию по телефону 8 (49243) 2-71-02 о своём прибытии, о месте и периоде пребывания за пределами территории с особым режимом, а также свои контактные данные и информацию о месте пребывания.

После чего должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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