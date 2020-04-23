Предприятия Владимирской области начали оформлять беспроцентные кредиты на выплату заработной платы

23 Апр 2020 2020-04-23T10:12:23+03:00

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22 апреля врио первого заместителя губернатора Александр Ремига на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики 33 региона в период пандемии рассказал, что предприятия Владимирской области начали брать беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты.

В настоящее время право выдавать кредиты под 0 процентов годовых малым и средним предпринимателям на зарплатные проекты получили Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк «Открытие». Во Владимирской области на сегодняшний момент уже выдано около 40 беспроцентных кредитов. Оформление происходит бесконтактно, через личный кабинет заявителя.

Кстати, сейчас на федеральном уровне решается вопрос, чтобы разрешить выдачу этих кредитов крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU