2020-04-23T10:08:19+03:00
Происшествия

В деревне Александровского района сгорело четыре дома

Еще 15 домов пожарные смогли отстоять
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской областифото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области
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22 апреля в 18.11 загорелись дома в деревне Пустынь Александровского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные приехали на место, горели дачные дома и хозяйственные постройки на площади 626 кв.м. В 19.46 пожар был локализован на площади 626 кв.м., а в 20.12 ликвидировано открытое горение, - рассказали в областном управлении МЧС. - Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 20 спасателей и 6 единиц техники.

В результате пожара сгорели 1 нежилой дом, 1 недостроенный дом, 2 дачных дома и 2 хозяйственные постройки, ещё у двух дачных домов от огня пострадала кровля. Пожарным удалось отстоять от огня 15 жилых домов, расположенных в деревне.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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