В Гусь-Хрустальном районе ночью горела пилорама

23 Апр 2020 2020-04-23T09:40:20+03:00

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Как сообщают в пресс-службе областного МЧС, им сигнал о пожаре на пилораме в городе Курлово посутпил в 23.15 22 апреля. Пожар обнаружили охранник объекта и жители ближайших домов, когда огонь уже полностью охватил строение.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили что горит оборудования пилорамы – 5 станков и поддонов, а также внутренние помещения на площади 450 квадратных метров. На момент возгорания пилорама не функционировала, работников на объекте не было ввиду режима самоизоляции.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий возгорания привлекались 4 единицы техники и 11 пожарных. Причины устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU