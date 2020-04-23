В Гусь-Хрустальном районе ночью горела пилорама
Как сообщают в пресс-службе областного МЧС, им сигнал о пожаре на пилораме в городе Курлово посутпил в 23.15 22 апреля. Пожар обнаружили охранник объекта и жители ближайших домов, когда огонь уже полностью охватил строение.
Спасатели, прибывшие на место, выяснили что горит оборудования пилорамы – 5 станков и поддонов, а также внутренние помещения на площади 450 квадратных метров. На момент возгорания пилорама не функционировала, работников на объекте не было ввиду режима самоизоляции.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий возгорания привлекались 4 единицы техники и 11 пожарных. Причины устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU