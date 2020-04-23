2020-04-23T09:33:07+03:00
Происшествия

Мошенники "надули" владимирскую областную нотариальную палату с медицинскими масками

ООО "Партия" получила заказ на пошив масок, получила деньги и пропала
Алексей СУХОВ
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Прокуратура города Владимира после проверки по обращению президента Владимирской областной нотариальной палаты возбудила уголовное дело по статье "мошенничество", в котором обвиняют компанию ООО "Партия".

По данным прокуратуры, 24 марта 2020 года между Владимирской областной нотариальной палатой и "Партией" был заключен договор на поставку медицинских масок на общую сумму 102 тысячи рублей. Палата перевела всю сумму, но масок так и не получила. А телефон, по которому до этого с предпринимателями связывались представители нотариальной палаты, стал недоступен.

Представители прокуратуры также выяснили, что компании по адресу регистрации юридического лица нет, никакого производства масок тоже. В общем, мошенническая схема видна невооруженным взглядом. Факты проверки передали в полицию. Теперь делом занимаются они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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