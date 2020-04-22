Во Владимирской области малоимущим пенсионерам привезут бесплатные продукты
Волонтеры начали развозить единоразовые бесплатные продуктовые наборы пенсионерам, находящимся на самоизоляции. В первый день больше 600 заявителей получили на дом необходимые продукты.
«Начинаем комплектацию первой тысячи наборов. В наборы входят крупы, консервы овощные, растительное масло, сахар, соль, макароны. Все продукты длительного хранения», — рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального штаба ОНФ во Владимирской области.
До 1 июля продуктовые наборы получат более 20 тысяч пенсионеров Владимирской области, доходы которых не превышают величины прожиточного минимума. Доставлять продукты будут по сформированным спискам, предоставляемым различными учреждениями.
« У нас есть отделения соцзащиты в каждом муниципальном образовании, которые помогают оказывать именно адресную помощь, - пояснила Елена Янина, председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области.
Необходимые продукты привозят в логистический центр, где волонтеры формируют из них продуктовые наборы. Затем другая группа волонтеров на автомобилях доставляют продукты по адресам из списка, предварительно обзвонив заявителей.
Все продукты закуплены на средства спонсоров и благотворителей.
ИСТОЧНИК KP.RU