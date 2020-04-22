Во Владимирской области малоимущим пенсионерам привезут бесплатные продукты

22 Апр 2020 2020-04-22T16:56:26+03:00

В первый день акции продукты получили больше 600 человек

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Волонтеры начали развозить единоразовые бесплатные продуктовые наборы пенсионерам, находящимся на самоизоляции. В первый день больше 600 заявителей получили на дом необходимые продукты.

«Начинаем комплектацию первой тысячи наборов. В наборы входят крупы, консервы овощные, растительное масло, сахар, соль, макароны. Все продукты длительного хранения», — рассказала Виктория Дерипаско, глава регионального штаба ОНФ во Владимирской области.

До 1 июля продуктовые наборы получат более 20 тысяч пенсионеров Владимирской области, доходы которых не превышают величины прожиточного минимума. Доставлять продукты будут по сформированным спискам, предоставляемым различными учреждениями.

« У нас есть отделения соцзащиты в каждом муниципальном образовании, которые помогают оказывать именно адресную помощь, - пояснила Елена Янина, председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области.

Необходимые продукты привозят в логистический центр, где волонтеры формируют из них продуктовые наборы. Затем другая группа волонтеров на автомобилях доставляют продукты по адресам из списка, предварительно обзвонив заявителей.

Все продукты закуплены на средства спонсоров и благотворителей.

ИСТОЧНИК KP.RU