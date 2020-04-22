Владимирские волонтеры получили две тысячи заявок от пожилых людей
Во Владимирской области продолжается работа волонтерских штабов акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям.
Добровольцы помогают доставлять продукты и медикаменты жителям крупных городов и отдаленных населенных пунктов региона. На сегодняшний день в волонтерский штаб поступило почти две тысячи заявок от жителей региона, большая часть из которых выполнена.
Не прекращается волонтерская помощь и больницам области. На днях сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кравченко доставил 200 медицинских масок и тысячу перчаток в одну из больниц города.
Напомним, что оформить заявку на оказание помощи пожилым по доставке продуктов питания, лекарств или оплате ЖКХ можно, обратившись на горячую линию по телефону 8 (800) 200-34-11.
Также в период пандемии коронавируса работает единый портал мывместе2020.рф, через который идет набор волонтеров и людей, готовых поддержать нуждающихся в сложный период.
ИСТОЧНИК KP.RU