Владимирские волонтеры получили две тысячи заявок от пожилых людей

22 Апр 2020 2020-04-22T16:41:32+03:00

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Во Владимирской области продолжается работа волонтерских штабов акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям.

Добровольцы помогают доставлять продукты и медикаменты жителям крупных городов и отдаленных населенных пунктов региона. На сегодняшний день в волонтерский штаб поступило почти две тысячи заявок от жителей региона, большая часть из которых выполнена.

Не прекращается волонтерская помощь и больницам области. На днях сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кравченко доставил 200 медицинских масок и тысячу перчаток в одну из больниц города.

Напомним, что оформить заявку на оказание помощи пожилым по доставке продуктов питания, лекарств или оплате ЖКХ можно, обратившись на горячую линию по телефону 8 (800) 200-34-11.

Также в период пандемии коронавируса работает единый портал мывместе2020.рф, через который идет набор волонтеров и людей, готовых поддержать нуждающихся в сложный период.

ИСТОЧНИК KP.RU