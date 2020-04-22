Областной наркодиспансер окажет психологическую помощь владимирцам

22 Апр 2020 2020-04-22T16:31:38+03:00

Горячая линия работает каждый день, кроме выходных

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Специалисты Областного наркологического диспансера начали оказывать дистанционную психологическую помощь

Психологи проведут консультацию по вопросам взаимоотношений в семье, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций между родителями и детьми, супругами и другими членами семьи.

Кроме того, специалисты помогут снизить эмоциональное напряжение, окажут психологическую помощь зависимым и созависимым, при возникновении тревожности, стрессовых ситуаций.

Для получения психологической помощи необходимо позвонить по телефонам «горячей линии» 8 (4922) 77-89-04 или 8 (902) 881-09-19. Линия работает ежедневно с 9 до 16 часов, кроме выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU