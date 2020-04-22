Владимирские волонтеры сдали кровь в Национальный день донора

22 Апр 2020 2020-04-22T16:12:52+03:00

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В связи с эпидемиологической ситуацией станция переливания крови нуждается в запасах крови. Поэтому владимирские волонтеры присоединились к акции «Оставайся Донором»

Пока запасов крови хватает, востребованной остается IV отрицательная группа крови.

- Мы держим руку на пульсе. Плановые госпитализации и операции отменяются и поэтому крови достаточно. Сейчас потребность крови и её сдача совпадают полностью. Переживать доноры по поводу забора крови в период пандемии не должны, потому что коронавирус через кровь не передается. Еще на станции соблюдаются все меры предосторожности: соблюдение безопасной дистанции, дезинфекция рук и замер температуры доноров, - рассказала менеджер по пропаганде донорства станции переливания крови Мария Йылдыз.

К слову, из-за пандемии отменяется часть выездов для мобильной станции переливания крови.

Волонтеры пообещали, что как только понадобиться помощь, они готовы вновь лечь на кушетку и сдать кровь. Впрочем, удастся им сделать это не раньше чем через 3 месяца. Именно такой интервал необходимо выдержать между сдачей крови.

ИСТОЧНИК KP.RU