Владимирские волонтеры сдали кровь в Национальный день донора
В связи с эпидемиологической ситуацией станция переливания крови нуждается в запасах крови. Поэтому владимирские волонтеры присоединились к акции «Оставайся Донором»
Пока запасов крови хватает, востребованной остается IV отрицательная группа крови.
- Мы держим руку на пульсе. Плановые госпитализации и операции отменяются и поэтому крови достаточно. Сейчас потребность крови и её сдача совпадают полностью. Переживать доноры по поводу забора крови в период пандемии не должны, потому что коронавирус через кровь не передается. Еще на станции соблюдаются все меры предосторожности: соблюдение безопасной дистанции, дезинфекция рук и замер температуры доноров, - рассказала менеджер по пропаганде донорства станции переливания крови Мария Йылдыз.
К слову, из-за пандемии отменяется часть выездов для мобильной станции переливания крови.
Волонтеры пообещали, что как только понадобиться помощь, они готовы вновь лечь на кушетку и сдать кровь. Впрочем, удастся им сделать это не раньше чем через 3 месяца. Именно такой интервал необходимо выдержать между сдачей крови.
ИСТОЧНИК KP.RU