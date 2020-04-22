2020-04-22T15:19:23+03:00
Общество

Во Владимире продлили на май безлимитные проездные

При условии, что по ним совершено не более 10 поездок
Вероника ПАНИНА
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Мэрия Владимира договорилась с перевозчиками, на чьих маршрутах действуют транспортные карты с безлимитным проездом за 1500 рублей в месяц - АО «Владимирпассажиртранс», ООО АДМ и ООО «Виктория». Апрельские проездные будут автоматически продлены на май, так же, как ранее это было сделано с социальными транспортными картами. Условие то же - владелец должен в апреле совершить по транспортной карте не более 10 поездок.

Никуда обращаться для продления действия транспортных карт не нужно, это будет сделано автоматически. Продление карт сделано для того, чтобы купивший ее не стремился "окупить" расходы и побольше поездить, а наоборот - чтобы минимизировать количество поездок в апреле, во время самоизоляции. Сидите дома, не ездите в автобусах и троллейбусах без крайней необходимости!

ИСТОЧНИК KP.RU

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