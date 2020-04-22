2020-04-22T14:16:42+03:00
Общество

Во Владимирской области направили 340 миллионов рублей на ремонт дорог

Губернатор распределил субсидии муниципалитетам
Алексей СУХОВ
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Субсидии получат 15 муниципальных районов и 3 городских округа региона, которые не могут участвовать в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Выделенные средства муниципалитеты могут направить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную доступность объектов образования – это загородные оздоровительные лагеря, школы, а также ФАПов. Кроме того, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт мостов и путепроводов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии», – отметил врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Распределение субсидии проводилось по итогам рассмотрения 85 конкурсных заявок, которые представили Гусь-Хрустальный, Ковров и Муром, а также все муниципальные районы области, за исключением Кольчугинского.

Общий объём субсидий - 340 млн рублей. Из них 90 млн рублей получит Ковров на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. Остальные 240 млн рублей пойдут на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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