Владимирцев приглашают на онлайн-концерт Городского духового оркестра
Сегодня, 22 апреля, оркестр сыграет "Весенние мелодии"
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Городской духовой оркестр под управлением Артема Маркина, а также солистки Центра классической музыки - Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова выступят перед владимирцами. Конечно, онлайн.
Зрители услышат джазовые композиции, музыку кино, мировые и отечественные хиты.
Начало трансляций в социальных сетях: Вконтакте и фейсбуке в 18:00. А также на сайте КультураРФ .
ИСТОЧНИК KP.RU