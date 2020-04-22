Владимирцев приглашают на онлайн-концерт Городского духового оркестра

22 Апр 2020 2020-04-22T13:55:10+03:00

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Городской духовой оркестр под управлением Артема Маркина, а также солистки Центра классической музыки - Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова выступят перед владимирцами. Конечно, онлайн.

Зрители услышат джазовые композиции, музыку кино, мировые и отечественные хиты.

Начало трансляций в социальных сетях: Вконтакте и фейсбуке в 18:00. А также на сайте КультураРФ .

ИСТОЧНИК KP.RU