2020-04-22T13:28:56+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского ездил с поддельными правами

Их он купил в интернете
Алексей СУХОВ
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В марте инспектора ГИБДД по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль, за рулем которого сидел 37-летний местный житель. Оказалось, что водительское удостоверение принадлежит другому человеку.

- Полицейские забрали права и направили на экспертизу. Выяснилось, что документ был поддельным. Права мужчина купил на одном из сайтов в интернете, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "приобретение в целях использования заведомо поддельного документа". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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