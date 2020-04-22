Житель Юрьев-Польского ездил с поддельными правами
Их он купил в интернете
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В марте инспектора ГИБДД по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль, за рулем которого сидел 37-летний местный житель. Оказалось, что водительское удостоверение принадлежит другому человеку.
- Полицейские забрали права и направили на экспертизу. Выяснилось, что документ был поддельным. Права мужчина купил на одном из сайтов в интернете, - рассказали в областном УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "приобретение в целях использования заведомо поддельного документа". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU