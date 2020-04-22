Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину в масках и на социальной дистанции

22 Апр 2020 2020-04-22T13:28:51+03:00

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Несмотря на ситуацию с коронавирусом во Владимирской области и режим самоизоляции, владимирские коммунисты все-таки отметили 22 апреля день рождения Владимира Ильича - с соблюдением всех правил. Видимо, эта причина выйти на улицу была сочтена особо важной.

Цветы к памятникам Ленину на площади Ленина и Соборной площади возложили 15 членов владимирского обкома КПРФ. Судя по фотографиям, коммунисты соблюдали санитарные правила: были в масках (правда, не все), и к постаментам подходили с гвоздиками, соблюдая социальную дистанцию в полтора метра.

К каждому памятнику коммунисты возложили по 150 гвоздик. А первый секретарь владимирского обкома КПРФ Антон Сидорко заявил, что владимирские власти недостаточно делают для решения проблем с коронавирусом, и процитировал Ленина: "Лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если дело серьезное".

ИСТОЧНИК KP.RU